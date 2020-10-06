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06.10.2020 18:24
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По Петербургу «расселились» голоса птиц. Самое надежное место для бёрдлистенинга — Музей стрит-арта

Творческое объединение Urbancode «заселяет» Петербург голосами птиц, расклеив по городу стикеры с изображениями пернатых и QR-кодом, пройдя по которому с помощью смартфона, можно услышать их пение. Проект получил название «Голоса птиц».

Авторы объясняют, что их проект — «не экологический и не художественная акция, это скорее мост между миром улиц и диджиталом, между городом и лесом, между стрит-артом и дизайном». «А еще на этом мосту встретились 20 художников и иллюстраторов, которых привлекла идея проекта, и продолжают добавляться новые», — отмечают они.

На карточках — птицы Ленинградской области: цель авторов — обратить внимание, в том числе, на малоизвестных птиц, которые живут недалеко от горожан, но о которых те и не знают.

Стикеры появляются в разных местах города уже на протяжении пары месяцев. А 6 октября об участии в проекте рассказал Музей стрит-арта. Теперь, гуляя по нему, можно услышать самые разные голоса. На стикерах уже появились чечевица, пухляк, серая мухоловка, варакушка, пищуха, коноплянка, клест-еловик и другие.

«Расклеивали стихийно по городу, что-то на Петроградской, что-то в районе Сенной площади, на Пушкинской, 10, на Лиговском, 50, немного в Этажах, — подсказал «Фонтанке», где искать птиц, один из участников объединения Дмитрий. — В целом штук 150–200, не считая того, что в Музее стрит-арта».

Сейчас группа в поисках новых пространств для легального размещения. Звучание голосов художники берут с сайта определителя птиц стран СНГ.

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