Творческое объединение Urbancode «заселяет» Петербург голосами птиц, расклеив по городу стикеры с изображениями пернатых и QR-кодом, пройдя по которому с помощью смартфона, можно услышать их пение. Проект получил название «Голоса птиц».

Авторы объясняют, что их проект — «не экологический и не художественная акция, это скорее мост между миром улиц и диджиталом, между городом и лесом, между стрит-артом и дизайном». «А еще на этом мосту встретились 20 художников и иллюстраторов, которых привлекла идея проекта, и продолжают добавляться новые», — отмечают они.

На карточках — птицы Ленинградской области: цель авторов — обратить внимание, в том числе, на малоизвестных птиц, которые живут недалеко от горожан, но о которых те и не знают.

Стикеры появляются в разных местах города уже на протяжении пары месяцев. А 6 октября об участии в проекте рассказал Музей стрит-арта. Теперь, гуляя по нему, можно услышать самые разные голоса. На стикерах уже появились чечевица, пухляк, серая мухоловка, варакушка, пищуха, коноплянка, клест-еловик и другие.