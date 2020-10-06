Что в нашем поведении досталось нам от родителей, а что мы приобрели сами — расскажет ученый
Поднимаете брови при встрече знакомого? Это врожденная программа поведения. Таких «прошивок» у человека не так и много. А вот врожденных потребностей — масса. Об этом бесплатная лекция 8 октября доктора биологических наук Дмитрия Жукова в библиотеке «Бронницкая». И презентация новой книги. 16+
В одной своей статье ученый (его книга «Стой, кто ведет!» удостоилась премии «Просветитель») привел пример, как отучить котенка интересоваться хрупкими предметами. Вольно пересказываем: как только котенок предпринял очередную вылазку к вашей фамильной вазочке, берем пистолет. Водяной пистолет. И прыскаем. Срабатывает «отрицательное подкрепление», котенок понимает: «нельзя». Но он бы лучше усвоил урок, если бы вы не оружием размахивали, а правдоподобно изобразили вопль взрослого кота. «Коты в дикой природе часто убивают встретившихся им котят, а у котят в рамках инстинктивной программы избегания опасности имеется врожденный пусковой стимул — крик взрослого кота», — писал Дмитрий Жуков в статье. Накопленный за время работы в Институте физиологии РАН материал теперь воплотился в целой книге «Что в нас заложено? Врождённое и приобретённое в поведении», которую Жуков написал вместе с коллегой по институту Юлией Брагиной.
Что в нашем поведении зависит в основном от наследственных задатков, какую лепту вносит личный опыт, в чем «биологический смысл» стрессорной реакции или депрессии — слушаем 8 октября в «Бронницкой» (Бронницкая ул., 16/17), начало в 18.00. Бесплатно.
Александра Шеромова