«Протесты в Белоруссии — не борьба против России или Европы». Тихановская встретилась с Меркель и попросила об «инвестиционной поддержке»
Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель и поделилась своим видением протестов в Белоруссии 6 октября 2020 года
Экс-кандидат на президентских выборах в Белоруссии провела переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.
«Светлана [Тихановская] подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас — новые выборы», — сообщает 6 октября пресс-служба оппозиционного политика.
Тихановская отметила, что белорусская оппозиция ждет «инвестиционной поддержки», а также помощи медиа и гражданским организациям. Она подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.
Kanzlerin #Merkel empfängt Swetlana #Tichanowskaja, die Präsidentschaftskandidatin und Leitfigur der Opposition in #Belarus. pic.twitter.com/vj8qS1E5iJ— Steffen Seibert (@RegSprecher) October 6, 2020
С Тихановской ранее встречался и президент Франции Эмманюэль Макрон. ЕС и Великобритания ввели санкции против режима Александра Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты, которые продолжаются до сих пор.