«Протесты в Белоруссии — не борьба против России или Европы». Тихановская встретилась с Меркель и попросила об «инвестиционной поддержке»

Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель и поделилась своим видением протестов в Белоруссии 6 октября 2020 года

Экс-кандидат на президентских выборах в Белоруссии провела переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.

«Светлана [Тихановская] подчеркнула, что протесты в Беларуси — это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас — новые выборы», — сообщает 6 октября пресс-служба оппозиционного политика.

Тихановская отметила, что белорусская оппозиция ждет «инвестиционной поддержки», а также помощи медиа и гражданским организациям. Она подарила Меркель бело-красно-белый зонт и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.