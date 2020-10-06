Поверхность реки Карповки в Петроградском районе Петербурга очистили от загрязнений. На месте побывали сотрудники ГУП «Пиларн», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по природопользованию 6 октября.
«На реке Карповке в настоящий момент проводятся дноочистные работы, в процессе которых на поверхность воды может подниматься органическая пленка. В зоне производства работ установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации. Боновые заграждения были смещены, в силу чего произошло распространение органической пленки по течению реки. Подрядчику работ дано указание о неукоснительном соблюдении мер безопасности при производстве работ. Ситуация находится на контроле», — рассказали в комитете.
Ранее о загрязнении реки Карповки в районе Петропавловского моста «Фонтанке» сообщили внимательные читатели.