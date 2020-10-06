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06.10.2020 16:42
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Карповку почистили. Радужные пятна не устояли перед активной пеной

Поверхность реки Карповки в Петроградском районе Петербурга очистили от загрязнений. На месте побывали сотрудники ГУП «Пиларн», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по природопользованию 6 октября.

Фото: Комитет по природопользованию

«На реке Карповке в настоящий момент проводятся дноочистные работы, в процессе которых на поверхность воды может подниматься органическая пленка. В зоне производства работ установлены боновые заграждения, в которых скапливается пленка для последующей ликвидации. Боновые заграждения были смещены, в силу чего произошло распространение органической пленки по течению реки. Подрядчику работ дано указание о неукоснительном соблюдении мер безопасности при производстве работ. Ситуация находится на контроле», — рассказали в комитете.

Ранее о загрязнении реки Карповки в районе Петропавловского моста «Фонтанке» сообщили внимательные читатели.

Фото: Комитет по природопользованию

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Комментарии (1)

Алексей Свиридов
На фотографии устье реки Славянки, где сегодня действительно чем-то поливали. Вы уж там разберитесь с Комитетом по природопользованию, кто, что и где делал.
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