Стало известно, как будет выглядеть мемориальная доска Борису Стругацкому. Ее хотят установить в ноябре
КГА согласовал окончательный эскизный проект мемориальной доски Борису Стругацкому, которую планируется установить на доме №4 по улице Победы, где писатель жил в 1964–2012 годах. Об этом написал во »ВКонтакте» депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.
«Все формальности соблюдены: есть постановление правительства СПб об установке мемориальной доски и согласование КГА, — уточнил он. — Доску сейчас начнут делать, и я надеюсь, что примерно через месяц она будет готова».
Предварительная дата установки — 19 ноября, день кончины Бориса Стругацкого. Авторы проекта — архитектор Алексей Сухов и скульптор Татьяна Каракозова.
О том, что мемориальная доска появится в Петербурге, стало известно в мае — такое постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее проект утвердило Законодательное собрание. На одном из этапов согласования случился конфуз — в Смольном попросили предоставить справку о том, что Стругацкий действительно был писателем.