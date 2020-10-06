КГА согласовал окончательный эскизный проект мемориальной доски Борису Стругацкому, которую планируется установить на доме №4 по улице Победы, где писатель жил в 1964–2012 годах. Об этом написал во »ВКонтакте» депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.



«Все формальности соблюдены: есть постановление правительства СПб об установке мемориальной доски и согласование КГА, — уточнил он. — Доску сейчас начнут делать, и я надеюсь, что примерно через месяц она будет готова».



Предварительная дата установки — 19 ноября, день кончины Бориса Стругацкого. Авторы проекта — архитектор Алексей Сухов и скульптор Татьяна Каракозова.