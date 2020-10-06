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06.10.2020 15:30
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Стало известно, как будет выглядеть мемориальная доска Борису Стругацкому. Ее хотят установить в ноябре

КГА согласовал окончательный эскизный проект мемориальной доски Борису Стругацкому, которую планируется установить на доме №4 по улице Победы, где писатель жил в 1964–2012 годах. Об этом написал во »ВКонтакте» депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

«Все формальности соблюдены: есть постановление правительства СПб об установке мемориальной доски и согласование КГА, — уточнил он. — Доску сейчас начнут делать, и я надеюсь, что примерно через месяц она будет готова».

Предварительная дата установки — 19 ноября, день кончины Бориса Стругацкого. Авторы проекта — архитектор Алексей Сухов и скульптор Татьяна Каракозова.

Фото: Архитектурная мастерская «Союз 55»
Фото: Архитектурная мастерская «Союз 55»
Фото: Архитектурная мастерская «Союз 55»

О том, что мемориальная доска появится в Петербурге, стало известно в мае — такое постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее проект утвердило Законодательное собрание. На одном из этапов согласования случился конфуз — в Смольном попросили предоставить справку о том, что Стругацкий действительно был писателем.

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Комментарии (1)

simak
Симпатичней было эскиз не сделать для памятной-то доски? Какой-то художник-двоечник, общего с фотографиями только острый нос и очки. Всё на отвали..
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