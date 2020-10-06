В Приморском парке Победы появилась галерея под открытым небом. Стены расписали студенты Центра поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом»
Парковые здания в Приморском парке Победы преобразились — на стенах появились рисунки и тексты. Новую жизнь в невзрачные постройки вдохнули уличные художники и студенты Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».
«За семилетнюю историю существования Центра «Антон тут рядом» накопилось огромное количество рисунков и цитат наших студентов, взрослых людей с аутизмом. К счастью, большинство из них можно увидеть на изделиях мастерских или в социальных сетях. А теперь и на территории Приморского парка Победы. Мы постарались собрать уникальную коллекцию: от проверенных временем и всеми любимых до еще ни разу не побывавших на широкой публике произведений», — рассказали в Центре.
Рисунки, тексты и меткие изречения студентов Центра приведены без редактуры — такими, какие они есть. По словам сотрудников, эта галерея — возможность для горожан узнать не только о Центре и его подопечных, но и о людях с аутизмом в целом.
«Мы очень хотели преобразовать наши парковые здания и вдохнуть в них новую жизнь, наполненную смыслом для общества. Поэтому появилось решение — превратить наши технические постройки в уличную галерею», — сказали в администрации парка, добавив, что галерея будет обновляться ежегодно.