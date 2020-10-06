Парковые здания в Приморском парке Победы преобразились — на стенах появились рисунки и тексты. Новую жизнь в невзрачные постройки вдохнули уличные художники и студенты Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».



«За семилетнюю историю существования Центра «Антон тут рядом» накопилось огромное количество рисунков и цитат наших студентов, взрослых людей с аутизмом. К счастью, большинство из них можно увидеть на изделиях мастерских или в социальных сетях. А теперь и на территории Приморского парка Победы. Мы постарались собрать уникальную коллекцию: от проверенных временем и всеми любимых до еще ни разу не побывавших на широкой публике произведений», — рассказали в Центре.