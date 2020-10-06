Роберт Дауни-младший планирует создать киновселенную по Шерлоку Холмсу

Фильм о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим в главной роли может стать основой для новой киновселенной по произведениям Конан Дойля. Об этом сам актёр и его партнёр и супруга Сьюзан Дауни объявили на фестивале Fast Innovation Company 5 октября. По их словам, сейчас «идут разговоры» о том, чтобы сделать третьего «Шерлока Холмса» началом целой серии проектов.



«Мы думаем, что есть возможность расширить [фильм], выделить некоторых персонажей», — сказала Сьюзан Дауни. Цитату приводит издание IndieWire. Спин-офы и ответвления от основного сюжета, по её словам, планируется создавать для телевидения, картинами может заинтересоваться HBO или HBO Max. При этом авторы задумки не отрицают, что для столь «грандиозных планов» потребуется время и внушительное количество ресурсов.

