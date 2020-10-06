Любители быстрой езды за 9 месяцев пополнили бюджет Ленобласти на 430 млн рублей

С января по сентябрь 2020 года включительно в бюджет Ленинградской области поступило почти 430 миллионов рублей от штрафов за превышение скорости, выписанных по материалам с камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщили 6 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, за прошедшие 9 месяцев 2020 года сотрудники Центра безопасности дорожного движения Ленинградской области обработали около 2 миллионов фотоматериалов по административным правонарушениям. «Как показывает практика, наказание рублем — одна из наиболее действующих мер в плане приучения автомобилистов к соблюдению скоростного режима», — отмечают в ведомстве.