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06.10.2020 14:42
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Любители быстрой езды за 9 месяцев пополнили бюджет Ленобласти на 430 млн рублей

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

С января по сентябрь 2020 года включительно в бюджет Ленинградской области поступило почти 430 миллионов рублей от штрафов за превышение скорости, выписанных по материалам с камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщили 6 октября в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, за прошедшие 9 месяцев 2020 года сотрудники Центра безопасности дорожного движения Ленинградской области обработали около 2 миллионов фотоматериалов по административным правонарушениям. «Как показывает практика, наказание рублем — одна из наиболее действующих мер в плане приучения автомобилистов к соблюдению скоростного режима», — отмечают в ведомстве.

В Ленобласти ежегодно увеличивают количество стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. За два года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе установили 40 комплексов, а всего на областных дорогах работает 211 электронных «глаз».

Также этим летом дорожники передали центральному управлению ГИБДД и ряду районных 12 передвижных комплексов автоматической фото- и видеофиксации. До конца года заменят 40 устаревших комплексов «Арена» и «Крис» на современные комплексы типа «Кордон-М» или «Скат». На 2021 год запланировано установить на дорогах Ленобласти еще 20 автоматических комплексов.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (2)

Маэстро
Сбор штрафов и пополнение бюджета - основная задача ГИБДД. Безопасность дорожного движения здесь ни при чём. Камеры ставятся не там, где, учитывая обстановку, необходимо не превышать скорость для обеспечения безопасности, а там, где на хорошей, как правило, пустой дороге автомобилисты могут себе позволить разогнаться.
sektor7
Я на 107’ 800руб. пополнил
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