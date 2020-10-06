FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 12:11
8
Печать

Кокорин купил себе «Оку», и это не шутка. Ранее этим автомобилем владели Мамаев, Дзюба и даже Лунев

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин приобрел поддержанную «Оку» 2003 года выпуска. Как сообщает во вторник, 6 октября, телеграм-канал Baza, ранее этим же автомобилем владели многие известные российские футболисты.

Секрет популярности столь скромного транспортного средства кроется в красивых номерах. В частности, Кокорин приобрел «Оку» с номером О009РР, который он сразу же переставил на более соответствующий его статусу «Роллс-Ройс».

Предыдущим владельцем «Оки» была Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева. В тот раз машина покупалась с номерами М017АМ. Также «Оку» покупали мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева, чтобы потом подарить сыну красивые номера, и форвард петербургской команды Артём Дзюба, выбравший номер Т022ОР.

В общей сложности малолитражку за три года перерегистрировали больше 60 раз.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание по делу об избиении, Александр вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему в начале августа подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года. Однако с тех пор из-за травм Кокорин сумел провести за «Спартак» всего три матча, ни разу не отличившись в них.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

alexpalspb
Самое лучшее в этой статье - последний абзац!
Wuhan Proletarian
Лучшим приобретением Кокоши могла бы стать покупка мебельного гарнитура из 12 стульев работы мастера Гамбса.
vic_5e4cd1938d1a8
Бред ... Счастье в номере авто ... Быдло-врач с пистолетом, из недавних новостей , то же "на красивых номерах" ...
Если и публиковать такую "важную новость", то надо и соответствующий раздел новостей. Сейчас, это в разделе "Общество", а нужен раздел, типа "Тщеславие" или "Человеческие комплексы"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний