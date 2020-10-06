Кокорин купил себе «Оку», и это не шутка. Ранее этим автомобилем владели Мамаев, Дзюба и даже Лунев

Предыдущим владельцем «Оки» была Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева. В тот раз машина покупалась с номерами М017АМ. Также «Оку» покупали мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева, чтобы потом подарить сыну красивые номера, и форвард петербургской команды Артём Дзюба, выбравший номер Т022ОР.

Секрет популярности столь скромного транспортного средства кроется в красивых номерах. В частности, Кокорин приобрел «Оку» с номером О009РР, который он сразу же переставил на более соответствующий его статусу «Роллс-Ройс».

В общей сложности малолитражку за три года перерегистрировали больше 60 раз.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание по делу об избиении, Александр вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему в начале августа подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года. Однако с тех пор из-за травм Кокорин сумел провести за «Спартак» всего три матча, ни разу не отличившись в них.