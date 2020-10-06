Генеральный директор гостелерадио Киргизии ушел в отставку, сообщает 6 октября сайт главного СМИ страны.

«Генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации Жайнак Усен уулу добровольно сложил с себя полномочия. Об этом сегодня сообщили в Наблюдательном совете КТРК», — говорится в сообщении.

Он занимал пост главы КТРК с марта 2019 года.

К утру вторника недовольные итогами парламентских выборов в республике люди захватили здания правительства, парламента и мэрии. Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика», из колонии освободили экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева и экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова.

