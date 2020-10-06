Асад обвинил Эрдогана в начале конфликта в Карабахе. За Турцией могут стоять «богатые страны»

Президент Сирии рассказал о своем видении конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики



«Я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — заявил 6 октября сирийский лидер в интервью РИА Новости.

По его словам, за Анкарой стоят «богатые страны». Эти государства используют Турцию как «инструмент по внедрению в этом регионе их политики». Асад уверен, что сейчас нельзя рассчитывать на международное сообщество.