Асад обвинил Эрдогана в начале конфликта в Карабахе. За Турцией могут стоять «богатые страны»
Президент Сирии рассказал о своем видении конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики
«Я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — заявил 6 октября сирийский лидер в интервью РИА Новости.
По его словам, за Анкарой стоят «богатые страны». Эти государства используют Турцию как «инструмент по внедрению в этом регионе их политики». Асад уверен, что сейчас нельзя рассчитывать на международное сообщество.
Однако сирийский лидер считает, что турецкому руководству также выгодны конфликты. «Он [Реджеп Тайип Эрдоган] начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны», — полагает Асад.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.