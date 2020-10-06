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Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 10:44
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Асад обвинил Эрдогана в начале конфликта в Карабахе. За Турцией могут стоять «богатые страны»

Президент Сирии рассказал о своем видении конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики

«Я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе», — заявил 6 октября сирийский лидер в интервью РИА Новости.

По его словам, за Анкарой стоят «богатые страны». Эти государства используют Турцию как «инструмент по внедрению в этом регионе их политики». Асад уверен, что сейчас нельзя рассчитывать на международное сообщество.

Однако сирийский лидер считает, что турецкому руководству также выгодны конфликты. «Он [Реджеп Тайип Эрдоган] начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение в Турции от его действий внутри страны», — полагает Асад.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (5)

alexpalspb
Сидел бы у себя в норе и помалкивал! Привыкли свои проблемы русскими жизнями решать! А пусть скажет, сколько в Армении русских школ осталось? Согласно закону о языке, принятому в 1993 году, в Армении нет государственных средних школ с русским языком обучения. Т.е. даже во «вражеской»))) Прибалтике они есть, в Азербайджане есть, но братья, всё-равно, армяне?
Wuhan Proletarian
Видать плохи дела у армянских партнеров, ежели Асада подключили.
Капитан Очевидность2
"За Турцией могут стоять «богатые страны»"

Так бы прямо и говорил США.
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