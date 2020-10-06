Порезанный в магазине на Хасанской не был вором. Он пытался предотвратить кражу
Горожанин, получивший ножевое ранение на территории торговой точки в Красногвардейском районе Петербурга, не был вором. Он сам пытался предотвратить кражу.
Как уточнили в ГУ МВД России по городу и области 6 октября, пострадавший пытался остановить троих мужчин, которые предприняли попытку вынести товар из магазина на Хасанской улице.
Предварительная версия произошедшего была несколько иной. Сообщалось, что пострадавший сам хотел совершить кражу, а трое свидетелей преступления, которые оказались вооружены ножом, якобы попытались агрессивно его остановить.
Получивший ножевое ранение мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из городских больниц. Его обидчиков задержали. В ходе обыска в их автомобиле Opel Astra были найдены два ножа и пневматический пистолет. В отношении задержанных составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что самый юный из них в конце прошлого года сам был арестован по делу о краже.