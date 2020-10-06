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06.10.2020 10:27
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Порезанный в магазине на Хасанской не был вором. Он пытался предотвратить кражу

Горожанин, получивший ножевое ранение на территории торговой точки в Красногвардейском районе Петербурга, не был вором. Он сам пытался предотвратить кражу.

Как уточнили в ГУ МВД России по городу и области 6 октября, пострадавший пытался остановить троих мужчин, которые предприняли попытку вынести товар из магазина на Хасанской улице.

Предварительная версия произошедшего была несколько иной. Сообщалось, что пострадавший сам хотел совершить кражу, а трое свидетелей преступления, которые оказались вооружены ножом, якобы попытались агрессивно его остановить.

Получивший ножевое ранение мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из городских больниц. Его обидчиков задержали. В ходе обыска в их автомобиле Opel Astra были найдены два ножа и пневматический пистолет. В отношении задержанных составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Примечательно, что самый юный из них в конце прошлого года сам был арестован по делу о краже.

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Комментарии (14)

asgard
Неграждане опять?
Капитан Очевидность2
"Предварительная версия произошедшего была несколько иной."

Несколько иной - это противоположной на 180 градусов?
daisychain
Ну, как в случае с Мирзаевым-Агафоновым: "от удара кулака погибшему ничего не было, а потом он упал и ударился головой об асфальт по собственной инициативе, от чего и умер".
Тут, видимо, то же самое. От удара ножом только небольшая дырка образовалась, а то, что из нее кровь потекла, так это особенности конкретного организма.
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