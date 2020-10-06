СМИ: Далер Кузяев согласовал новый контракт с «Зенитом»

.Полузащитник сборной России Далер Кузяев договорился о контракте с петербургским «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщили источник в «Зените», а также собеседник, близкий к футболисту и знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива». В понедельник, 5 октября, бывший генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус заявил, что Кузяева в «Локомотиве» не будет.

Сведения о согласовании нового контракта с «Зенитом» также подтвердил источник в окружении футболиста. Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год, его контракт с клубом закончился. Летом у игрока закончился контракт и он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи.