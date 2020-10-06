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06.10.2020 00:51
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СМИ: Далер Кузяев согласовал новый контракт с «Зенитом»

.Полузащитник сборной России Далер Кузяев договорился о контракте с петербургским «Зенитом». Об этом «Чемпионату» сообщили источник в «Зените», а также собеседник, близкий к футболисту и знакомый с ситуацией.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива». В понедельник, 5 октября, бывший генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус заявил, что Кузяева в «Локомотиве» не будет.

Сведения о согласовании нового контракта с «Зенитом» также подтвердил источник в окружении футболиста. Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год, его контракт с клубом закончился. Летом у игрока закончился контракт и он стал свободным агентом. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи.

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Комментарии (2)

PSW
А что, таки можно вот так легко бросить команду в сложнейший период, когда игры шли через 3 дня на 4-й и стали травмироваться игроки и каждый игрок был на счету.... бросить команду, а потом вот просто взять и согоасовать новый контракт?? Очень круто... "футболист в третьем поколении"...
Djnyana
На мой взгляд, не самый лучший исход, когда почти отказываешься от Мечты, ради существенной суммы денег, но.. люди, немногие, но - часто стоят перед таким выбором, и.. часто меняются, этот выбор - неизбежно предполагает изменения во всём теле человека (животным - проще, у них нет денег))), Далер - Боец! Но нет числа бойцам, которых преодолели деньги..
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