Президент Киргизии завтра встретится с лидерами партий, в том числе, не прошедших в парламент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков завтра утром планирует провести встречу с лидерами политических партий, принявших участие в парламентских выборах 4 октября, сообщает официальный сайт президента вечером 5 октября.



«На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий», — уточняется в сообщении. Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (08:00 по Москве).

Напомним, в Бишкеке правоохранители слезоточивым газом и шумовыми гранатами разогнали стихийный митинг оппозиции на центральной площади города, двое силовиков пострадали. Их закидали камнями неизвестные. На акцию протеста вышли представители 11 оппозиционных партий, в митинге участвуют около 6 тыс. человек. Они не согласны с итогами парламентских выборов, прошедших в стране накануне. Протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время голосования.