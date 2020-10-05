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05.10.2020 21:40
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Президент Киргизии завтра встретится с лидерами партий, в том числе, не прошедших в парламент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков завтра утром планирует провести встречу с лидерами политических партий, принявших участие в парламентских выборах 4 октября, сообщает официальный сайт президента вечером 5 октября.

«На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий», — уточняется в сообщении. Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (08:00 по Москве).

Напомним, в Бишкеке правоохранители слезоточивым газом и шумовыми гранатами разогнали стихийный митинг оппозиции на центральной площади города, двое силовиков пострадали. Их закидали камнями неизвестные. На акцию протеста вышли представители 11 оппозиционных партий, в митинге участвуют около 6 тыс. человек. Они не согласны с итогами парламентских выборов, прошедших в стране накануне. Протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время голосования.

Согласно предварительным итогам, после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: «Биримдик» («Единство») с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан») с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

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