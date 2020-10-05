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05.10.2020 20:10
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В госпиталь «Ленэкспо» после расширения подобрали работников

Губернатор Александр Беглов сообщил, что у обновленного временного госпиталя в Ленэкспо появились работники, и он готов к приему пациентов.

«К приему пациентов готовы корпуса 7, 8 и 8А. Павильоны 5 и 5А предназначены для больных средней тяжести и тяжелых. Там есть реанимация, компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, кислород подведен к каждой койке. Для «легких» пациентов подготовлены Корпуса 1, 2 и 3. В общей сложности, временный госпиталь даст нам порядка 2500 коек. Персонал подобран», — сообщил градоначальник 5 октября на своей странице «Вконтакте».

Весной-летом «Ленэкспо» был филиалом Госпиталя для ветеранов войн. Работники каких медучреждений будут обеспечивать работу в расширенном формате, «Фонтанка» спросила комздрава, на момент публикации ответ не получен.

Посмотреть, каким будет обновленный госпиталь в «Ленэкспо», можно здесь: перегородок и личного пространства в нем стало еще меньше, чем весной.

Ранее Беглов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге нарастает — за прошлые сутки прибавились 407 заболевших.

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Комментарии (3)

PSW
Один томограф? На 2500 человек? Это серьезно??
Василий Марущак
С мясокомбината?
Cveta
На сайтах любого лпу всегда есть сведения о персонале и их образовании,,иногда и фото прикладывают. А можно где нибудь информацию о штате ленэскпо?
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