В госпиталь «Ленэкспо» после расширения подобрали работников

Губернатор Александр Беглов сообщил, что у обновленного временного госпиталя в Ленэкспо появились работники, и он готов к приему пациентов.



«К приему пациентов готовы корпуса 7, 8 и 8А. Павильоны 5 и 5А предназначены для больных средней тяжести и тяжелых. Там есть реанимация, компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, кислород подведен к каждой койке. Для «легких» пациентов подготовлены Корпуса 1, 2 и 3. В общей сложности, временный госпиталь даст нам порядка 2500 коек. Персонал подобран», — сообщил градоначальник 5 октября на своей странице «Вконтакте».