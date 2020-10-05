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05.10.2020 18:48
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Сопровождавший VIP-клиента полицейский патруль спровоцировал аварию в Петербурге и уехал с места ДТП

Полицейская машина сопровождения стала причиной аварии у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. Сотрудники ДПС предпочли и дальше везти важного клиента. В Пушкине их коллеги тоже проехали мимо ДТП без остановки.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 5 октября автомобиль спецбатальона ГИБДД Петербурга сопровождал по Английской набережной представительский «Мерседес». Выехав на пересечение с площадью Труда, полицейские вызвали переполох в автомобильных рядах, две машины столкнулись. Экипаж проследовал дальше, ведя за собой ВИП-клиента. «Фонтанка» публикует видеозапись аварии.

Примерно в то же время жертвами полицейской невозмутимости стали сотрудники Росгвардии в Пушкине. На пересечении Оранжерейной и Магазейной улиц они врезались во внедорожник. Через несколько секунд мимо места ДТП промчался экипаж ДПС, но не остановился.

В авариях у Благовещенского моста и в Пушкине пострадавших нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Новость высосанная из пальца
Random_spb
Скорость! В Питере чудовищная средняя скорость потока. Резкие ускорения под сотку, резкие торможения, маленькая дистанция, перестроения, все в плотном траффике. Отсюда напряжение, агрессия.
В той же Финляндии, где все не спеша в удовольствие на расслабоне катят - такого невозможно представить.
Евгений Архипов
Ну так же и инспектору летом на обводном не оказали помощь,когда его протащила машина.все закономерно
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