Сопровождавший VIP-клиента полицейский патруль спровоцировал аварию в Петербурге и уехал с места ДТП
Полицейская машина сопровождения стала причиной аварии у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. Сотрудники ДПС предпочли и дальше везти важного клиента. В Пушкине их коллеги тоже проехали мимо ДТП без остановки.
Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 5 октября автомобиль спецбатальона ГИБДД Петербурга сопровождал по Английской набережной представительский «Мерседес». Выехав на пересечение с площадью Труда, полицейские вызвали переполох в автомобильных рядах, две машины столкнулись. Экипаж проследовал дальше, ведя за собой ВИП-клиента. «Фонтанка» публикует видеозапись аварии.
Примерно в то же время жертвами полицейской невозмутимости стали сотрудники Росгвардии в Пушкине. На пересечении Оранжерейной и Магазейной улиц они врезались во внедорожник. Через несколько секунд мимо места ДТП промчался экипаж ДПС, но не остановился.
В авариях у Благовещенского моста и в Пушкине пострадавших нет.