Полицейская машина сопровождения стала причиной аварии у Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. Сотрудники ДПС предпочли и дальше везти важного клиента. В Пушкине их коллеги тоже проехали мимо ДТП без остановки.



Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 5 октября автомобиль спецбатальона ГИБДД Петербурга сопровождал по Английской набережной представительский «Мерседес». Выехав на пересечение с площадью Труда, полицейские вызвали переполох в автомобильных рядах, две машины столкнулись. Экипаж проследовал дальше, ведя за собой ВИП-клиента. «Фонтанка» публикует видеозапись аварии.