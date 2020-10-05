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05.10.2020 18:54
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Коронавирус может снова закрыть для российских зрителей футбольные стадионы

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не исключает, что трибуны для любителей футбола снова могут закрыть. Пока распоряжений не было.

По словам Прядкина, пока каких-либо ограничений для зрителей и игроков не поступало, но эпидемиологическая обстановка сложная и «может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун». Он добавил, что болельщики — это «душа футбола» и проведение матчей со зрителями для РПЛ задача приоритетная.

В первую волну коронавируса зрителей начали пускать на стадионы в конце мая, при этом целиком заполнять трибуны запрещается до сих пор.

В России за сутки зафиксировано более 10 тысяч новых случаев ковида. Всего с начала пандемии в стране 1,2 млн зараженных.

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Комментарии (1)

260578211
Надо начинать с фудкортов в ТРК и кинотеатров, так как там закрытые пространства, где не соблюдается масочный режим.
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