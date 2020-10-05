Коронавирус может снова закрыть для российских зрителей футбольные стадионы

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин не исключает, что трибуны для любителей футбола снова могут закрыть. Пока распоряжений не было.

По словам Прядкина, пока каких-либо ограничений для зрителей и игроков не поступало, но эпидемиологическая обстановка сложная и «может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун». Он добавил, что болельщики — это «душа футбола» и проведение матчей со зрителями для РПЛ задача приоритетная.

В первую волну коронавируса зрителей начали пускать на стадионы в конце мая, при этом целиком заполнять трибуны запрещается до сих пор.