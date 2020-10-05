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05.10.2020 18:37
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Поворот налево из правого ряда на Репищевой отправил водителя «Соляриса» в больницу

Серьезное ДТП произошло днем 5 октября 2020 года в Приморском районе Петербурга. Неудачный поворот привел к столкновению двух машин и тяжелым травмам.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:10 на пересечении Репищевой улицы с улицей Щербакова 37-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris повернул налево из правой полосы и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии водитель «Соляриса» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (2)

260569221
Улица Репищева
***_555
Солярис VS Репищева.
Делаем ставки.
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