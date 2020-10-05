Поворот налево из правого ряда на Репищевой отправил водителя «Соляриса» в больницу

Серьезное ДТП произошло днем 5 октября 2020 года в Приморском районе Петербурга. Неудачный поворот привел к столкновению двух машин и тяжелым травмам.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:10 на пересечении Репищевой улицы с улицей Щербакова 37-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris повернул налево из правой полосы и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии водитель «Соляриса» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.