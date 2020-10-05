Путин: Разговоры о закрытии школ и переходе на дистанционку несерьёзны
Президент России на встрече с учителями поделился планами о работе учебных заведений во время пандемии.
«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными», — заявил 5 октября Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент привел статистику ООН о негативном влиянии пандемии на уровень образования в мире, однако в России этого не произошло. «Российская система образования достойно справилась с вызовами», — отметил глава государства. Он также похвалил учителей за работу во время пандемии.
Путин призвал использовать опыт и компетенции, которые были накалены во время коронавируса.