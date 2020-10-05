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05.10.2020 16:57
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Путин: Разговоры о закрытии школ и переходе на дистанционку несерьёзны

Президент России на встрече с учителями поделился планами о работе учебных заведений во время пандемии.

«Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными», — заявил 5 октября Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент привел статистику ООН о негативном влиянии пандемии на уровень образования в мире, однако в России этого не произошло. «Российская система образования достойно справилась с вызовами», — отметил глава государства. Он также похвалил учителей за работу во время пандемии.

Путин призвал использовать опыт и компетенции, которые были накалены во время коронавируса.

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Комментарии (12)

yar_5e4cc335310b6
Такое впечатление, что бункерный сиделец живет в параллельной реальности разноцветных папочек.
И к нашей суровой действительности это не имеет никакого отношения.
***_555
Запомним.
260642921
Ну надо же. Если бы меня спросили весной, достойно ли российская система образования справляется с вызовом, кроме мата я бы вряд ли смог что-то сказать. Если цензурно, это был ад и бардак. Но у Путина, наверное, свое собственное понимание, что такое "достойно". И не только в образовании.
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