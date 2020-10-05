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05.10.2020 15:50
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Саммит БРИКС в 2020 году проведут в онлайне

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) пройдет в формате видеоконференции 17 ноября, сообщается на сайте саммита 5 октября.

«XII саммит БРИКС состоится 17 ноября 2020 г. в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

Темой заседания будет «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

1 января текущего года председательство в группе БРИКС перешло от Бразилии к России. Как отмечают организаторы, главная цель российского председательства — это содействие повышению стандартов и качества жизни народов стран объединения.

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