Запуск интернет-спутников Starlink перенесли пятый раз подряд
Из-за непогоды очередная попытка запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал перенесена на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.
We are standing down from today's Starlink mission due to weather violations on the Range. The team is setting up for a launch opportunity tomorrow at 7:29 a.m. EDT; weather forecast is 70% favorable for liftoff— SpaceX (@SpaceX) October 5, 2020
«Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink из-за непогоды. Команда готовится к возможности ее осуществления завтра, в 07:29 по времени Восточного побережья США (14:29 по Москве)», — говорится в сообщении.
При этом указывается, что «прогноз погоды на вторник на 70% благоприятствует старту».
Запуск, который предполагалось совершить еще в сентябре, уже четыре раза откладывался из-за непогоды и технических проблем.