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05.10.2020 15:12
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Запуск интернет-спутников Starlink перенесли пятый раз подряд

Из-за непогоды очередная попытка запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал перенесена на сутки, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Мы отменяем сегодняшнюю миссию Starlink из-за непогоды. Команда готовится к возможности ее осуществления завтра, в 07:29 по времени Восточного побережья США (14:29 по Москве)», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что «прогноз погоды на вторник на 70% благоприятствует старту».

Запуск, который предполагалось совершить еще в сентябре, уже четыре раза откладывался из-за непогоды и технических проблем.

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