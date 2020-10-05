Заслуженного артиста России Леонида Мозгового доставили в больницу в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 5 октября.

«Да, подтверждаем, что его доставили в больницу. Узнали об этом 15 минут назад, поэтому подробностями пока не располагаем», — подтвердили «Фонтанке» информацию в пресс-службе «Петербург-концерта», где работает Мозговой.

Леонид Мозговой окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «Актёр драматического театра и кино». Затем работал в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, Ленинградской областной филармонии, в Ленконцерте (ныне Петербург-Концерт). Известен по главным ролям в фильмах Александра Сокурова «Камень» (Чехов), «Молох» (Гитлер), «Телец» (Ленин) и по десятку других кинолент. Помимо этого, он преподает сценическое мастерство в вузах.