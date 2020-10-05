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05.10.2020 14:45
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Спасатели обследовали побережье Камчатки. Они не заметили мёртвых животных и запаха, а пробы «не показали никаких превышений»

Руководитель ГУ МЧС по Камчатскому краю Игорь Михно заявил, что его подчинённые обследовали побережье Камчатки и не нашли никаких мёртвых животных, о которых сообщали сёрферы. Главный спасатель рассказал об итогах инспектирования 5 октября.

Сотрудники МЧС проехались на квадроциклах в районе Халатырского пляжа, а также исследовали бухты от Малолагерной до Большелагерной. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на катерах патрулируют акватории. По итогам проверки Михно заявил, что сообщения о выброшенных на берег животных, распространившиеся по соцсетям, не подтвердились.

«Я думаю, что не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились эти съемки, но там ничего не нашли. Никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет. Пробы, которые на сегодняшний день отобрал Роспотребнадзор, тоже не показали никаких превышений. Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было, несмотря на то, что они ежедневно работают и на воде, и на берегу», — цитирует Игоря Михно «Российская газета».

Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.

СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.

Власти назвали три возможные причины загрязнения Тихого океана у берегов полуострова. Среди них техногенная, связанная с деятельностью человека, разлив топлива, водоросли.

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Комментарии (3)

dddmmm
Так убрали же ещё пару дней назад. Чё прикидываются сейчас?
drBuben
Ну логично же. Тонны мертвых морских животных сняты на квартирах госдепа. Если хочешь узнать, что такое ложь - просто послушай российских официальных лиц.
Капитан Очевидность2
Ну это примерно как говорит на фотографии голосования на пеньках, что не было никакого голосования на пеньках.
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