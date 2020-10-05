Спасатели обследовали побережье Камчатки. Они не заметили мёртвых животных и запаха, а пробы «не показали никаких превышений»

Руководитель ГУ МЧС по Камчатскому краю Игорь Михно заявил, что его подчинённые обследовали побережье Камчатки и не нашли никаких мёртвых животных, о которых сообщали сёрферы. Главный спасатель рассказал об итогах инспектирования 5 октября.



Сотрудники МЧС проехались на квадроциклах в районе Халатырского пляжа, а также исследовали бухты от Малолагерной до Большелагерной. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на катерах патрулируют акватории. По итогам проверки Михно заявил, что сообщения о выброшенных на берег животных, распространившиеся по соцсетям, не подтвердились.

