Спасатели обследовали побережье Камчатки. Они не заметили мёртвых животных и запаха, а пробы «не показали никаких превышений»
Руководитель ГУ МЧС по Камчатскому краю Игорь Михно заявил, что его подчинённые обследовали побережье Камчатки и не нашли никаких мёртвых животных, о которых сообщали сёрферы. Главный спасатель рассказал об итогах инспектирования 5 октября.
Сотрудники МЧС проехались на квадроциклах в районе Халатырского пляжа, а также исследовали бухты от Малолагерной до Большелагерной. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам на катерах патрулируют акватории. По итогам проверки Михно заявил, что сообщения о выброшенных на берег животных, распространившиеся по соцсетям, не подтвердились.
«Я думаю, что не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились эти съемки, но там ничего не нашли. Никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет. Пробы, которые на сегодняшний день отобрал Роспотребнадзор, тоже не показали никаких превышений. Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было, несмотря на то, что они ежедневно работают и на воде, и на берегу», — цитирует Игоря Михно «Российская газета».
Журналист Юрий Дудь опубликовал фото и видео огромного нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке и рассказ одного из серферов. После катания в океане у спортсменов начинались помутнения, сухость и ощущение пленки на глазах. Жители стали находить на берегу погибших рыб и морских обитателей. Предварительные данные проб воды показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.
Позже Минприроды Камчатки опубликовало видео, на котором Халактырский пляж чист. Пользователи заподозрили обман и завалили аккаунт ведомства в соцсети гневными комментариями.
СУ СКР по Камчатскому краю начало проверку по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная.
Власти назвали три возможные причины загрязнения Тихого океана у берегов полуострова. Среди них техногенная, связанная с деятельностью человека, разлив топлива, водоросли.