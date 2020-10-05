Песков опроверг планы по введению режима самоизоляции

Пресс-секретарь российского президента заверил, что власти не обсуждают возврат к режиму самоизоляции.



«Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», — цитирует 5 октября Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, у него нет информации о планах столичного руководства вернуться к режиму самоизоляции через две недели.

Ранее Песков заверил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться не будет. Оперштаб по борьбе с коронавирусом также отрицал планы по закрытию границ РФ и ограничению полетов.