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05.10.2020 14:12
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Песков опроверг планы по введению режима самоизоляции

Пресс-секретарь российского президента заверил, что власти не обсуждают возврат к режиму самоизоляции.

«Что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений», — цитирует 5 октября Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, у него нет информации о планах столичного руководства вернуться к режиму самоизоляции через две недели.

Ранее Песков заверил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться не будет. Оперштаб по борьбе с коронавирусом также отрицал планы по закрытию границ РФ и ограничению полетов.

С начала пандемии в России выявили 1 225 889 случаев COVID-19. Петербург за прошедшие сутки установил новый осенний антирекорд по заболевшим.

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Комментарии (6)

staroverspb
Ну, если Песков сказал, точно будет наоборот.
(с) Народная примета
***_555
А чем то, что сейчас отличается от весны?
a.159753123
И усы не дрогнули. Кремень. Как же так? Ведь Ясно Солнышко наше на прошлой неделе недвусмысленно пальцем грозил: если электорат о себе не побеспокоится - придется опять ему рукава закатывать и о нём принудительно заботиться.
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