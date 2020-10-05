Лавров: Немецкие врачи не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ
Глава внешнеполитического ведомства России назвал дело Навального «издевательством над здравым смыслом».
«Обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — цитирует 5 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.
По его словам, дело российского оппозиционного политика превращается в «издевательство над здравым смыслом».
При этом глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что РФ заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Алексеем Навальным.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.