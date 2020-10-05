FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 13:51
33
Печать

Лавров: Немецкие врачи не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ

Глава внешнеполитического ведомства России назвал дело Навального «издевательством над здравым смыслом».

«Обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — цитирует 5 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, дело российского оппозиционного политика превращается в «издевательство над здравым смыслом».

При этом глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что РФ заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Алексеем Навальным.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

263776891
Читаю комментарии и удивляюсь,а точнее- поражаюсь тупости и ненависти к России ленинградцев
Юра Алекс
Пусть покажут видео из гостиницы, которое они спрятали...
Kit.
Лавров в очередной раз дурачка корчит. Яды серии "Новичок" специально разрабатывались чтобы быть неопределимыми стандартными методами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний