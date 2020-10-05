Лавров: Немецкие врачи не обнаружили в анализах Навального боевых отравляющих веществ

Глава внешнеполитического ведомства России назвал дело Навального «издевательством над здравым смыслом».



«Обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — цитирует 5 октября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.



По его словам, дело российского оппозиционного политика превращается в «издевательство над здравым смыслом».



При этом глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что РФ заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Алексеем Навальным.

