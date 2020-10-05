На министра здравоохранения Чувашии напал с гаечным ключом недовольный житель Чебоксар
Министру здравоохранения Чувашии Владимиру Степанову пришлось держать оборону от жителя Чебоксар. Недовольный одним из решений чиновника мужчина напал на него с гаечным ключом.
Подробности 5 октября сообщает республиканский Следственный комитет. По версии следствия, мужчина подкарауливал министра у здания Дома правительства в минувшую субботу. Дождавшись встречи, он напал на чиновника и начал бить гаечным ключом. Министр защищался и получил ссадины и кровоподтеки. Нападавшего задержали на месте происшествия, сообщается, что ему 23 года. Какое именно решение чиновника так взбудоражило молодого человека, осталось неизвестным.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По предварительной информации, подозреваемый страдает психическим расстройством.
Владимиру Степанову оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается и вышел на работу.
В Чувашии один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки там зафиксировали 27 новых случаев. Всего в республике с начала эпидемии насчитали около 8,7 тысячи заболевших.