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05.10.2020 13:46
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На министра здравоохранения Чувашии напал с гаечным ключом недовольный житель Чебоксар

Министру здравоохранения Чувашии Владимиру Степанову пришлось держать оборону от жителя Чебоксар. Недовольный одним из решений чиновника мужчина напал на него с гаечным ключом.

Подробности 5 октября сообщает республиканский Следственный комитет. По версии следствия, мужчина подкарауливал министра у здания Дома правительства в минувшую субботу. Дождавшись встречи, он напал на чиновника и начал бить гаечным ключом. Министр защищался и получил ссадины и кровоподтеки. Нападавшего задержали на месте происшествия, сообщается, что ему 23 года. Какое именно решение чиновника так взбудоражило молодого человека, осталось неизвестным.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По предварительной информации, подозреваемый страдает психическим расстройством.

Владимиру Степанову оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждается и вышел на работу.

В Чувашии один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки там зафиксировали 27 новых случаев. Всего в республике с начала эпидемии насчитали около 8,7 тысячи заболевших.

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Комментарии (3)

Петр Петров
странно, с вилами было бы эффективно
Wuhan Proletarian
Жаль не приведены характеристики гаечного ключа.
Ежели у напавшего был динамометрический ключ, которым пользуюсь для замены колес, то министр, считай, отделался лишь испугом.
260569221
Опана)) фонтанка опять свою статистику на сайт вернула
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