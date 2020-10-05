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05.10.2020 11:12
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Коронавирус пробрался в Еврокомиссию. Глава ведомства уходит на карантин

Урсула фон дер Ляйен объявила об уходе на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19.

«В прошлый вторник я участвовала во встрече, на которой присутствовал человек с положительным результатом на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра», — рассказала 6 октября Урсула фон дер Ляйен в Тwitter.

По ее словам, правила ЕС требуют соблюдать 7-дневную самоизоляцию после контакта с заболевшим. За это время необходимо получить два отрицательных теста для выхода на работу. Председатель Европейской комиссии уже прошла одно тестирование с отрицательным результатом.

В конце сентября на карантин уже уходил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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