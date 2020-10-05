Коронавирус пробрался в Еврокомиссию. Глава ведомства уходит на карантин
Урсула фон дер Ляйен объявила об уходе на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19.
«В прошлый вторник я участвовала во встрече, на которой присутствовал человек с положительным результатом на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра», — рассказала 6 октября Урсула фон дер Ляйен в Тwitter.
I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020
По ее словам, правила ЕС требуют соблюдать 7-дневную самоизоляцию после контакта с заболевшим. За это время необходимо получить два отрицательных теста для выхода на работу. Председатель Европейской комиссии уже прошла одно тестирование с отрицательным результатом.
В конце сентября на карантин уже уходил председатель Европейского совета Шарль Мишель.