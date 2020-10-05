В Совфеде исключают всеобщую самоизоляцию из-за роста случаев коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции в России вводиться не будет, несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Избежать этой меры помогут возможности медицины, заявил 5 октября сенатор Валерий Рязанский.



«Режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, но для остальных требования будут мягче», — заявил он РИА Новости.



Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. «Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — уверен он.

