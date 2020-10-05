В Совфеде исключают всеобщую самоизоляцию из-за роста случаев коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции в России вводиться не будет, несмотря на ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Избежать этой меры помогут возможности медицины, заявил 5 октября сенатор Валерий Рязанский.
«Режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, но для остальных требования будут мягче», — заявил он РИА Новости.
Рязанский также высказался за ужесточение требований к соблюдению мер безопасности. «Сегодня еду на работу, рядом в маршрутке только два-три человека в маске. Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — уверен он.
Ранее сенатор рассказал, что Совфед не исключает повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов, если ситуация с ростом заболеваемости продолжит ухудшаться.
В России продолжает ухудшаться коронавирусная статистика, в Петербурге уже больше 400 новых случаев, лидером антирейтинга остается Москва, где число новых заболевших перевалило за 3,5 тысячи. Мэр Москвы Сергей Собянин указом ввел внеочередные школьные каникулы, работодателям велели отправить на удаленку не менее 30 процентов офисных сотрудников, а пожилым горожанам оставаться дома. Источники «Ведомостей» в столичной мэрии утверждают, что среди мер борьбы уже рассматривают возвращение пропускного режима и самоизоляцию.