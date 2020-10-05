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05.10.2020 10:28
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Совет Федерации не исключил повторного закрытия границ России и сокращения полетов из-за коронавируса

Повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов не исключают в Совете Федерации в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом 5 октября заявил сенатор Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - цитирует заявление Валерия Рязанского РИА «Новости».

По его словам, другие страны уже применяют новые меры для сдерживания пандемии. В качестве примера сенатор привел Израиль, который первым в мире ушел на повторный карантин.

Сенатор заметил, что чем больше перемещений, тем больше количество заражений.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться пока не будет. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что «у нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, <...> или мы идем в самоизоляцию».

С начала пандемии в России выявили 1 225 889 случаев COVID-19. Петербург за прошедшие сутки установил новый осенний антирекорд по заболевшим COVID-19.

Наиболее сложная ситуация с ростом заболеваемости складывается в Москве, где за минувшие сутки впервые с мая зафиксировали более 3500 новых случаев. Мэр столицы Сергей Собянин отправил школьников на внеочередные двухнедельные каникулы, работодателей обязали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку, а пожилым москвичам рекомендовали не выходить из дома без надобности. Источники «Ведомостей» в мэрии утверждают, что среди возможных мер по борьбе с распространением инфекции снова зазвучали самоизоляция для всех и пропускной режим. Столичные власти успокаивают, что говорить о них пока преждевременно.

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Комментарии (13)

Gundos2
Правильно - из Турции самолетами везут заразу, но надо в первую очередь закрывать кафе, бары, фудкорты, кинозалы - вот где основной разносчик заразы! А в идеале вообще вводить режим нерабочих дней минимум до НГ!
PSW
В прошлый карантин рейсов Москва-Петербург стало только больше, судя по флайтрадару. И это при том, что в Москве уже был явный очаг, а в СПб на тот момент пока нет. И при чём здесь внешние границы, если это нарборот, нас не пускают в другие страны из-за высокого уровея у нас?
263756871
Закрывайте и покрепче! Рашенбыло все стерпит. Побурчит на кухне и пойдет дальше восхвалять власть.
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