Совет Федерации не исключил повторного закрытия границ России и сокращения полетов из-за коронавируса

Повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов не исключают в Совете Федерации в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом 5 октября заявил сенатор Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - цитирует заявление Валерия Рязанского РИА «Новости».



По его словам, другие страны уже применяют новые меры для сдерживания пандемии. В качестве примера сенатор привел Израиль, который первым в мире ушел на повторный карантин.

Сенатор заметил, что чем больше перемещений, тем больше количество заражений.