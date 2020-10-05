Доценты Горного и Макаровки пострадали в смертельном ДТП под Петербургом

ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими произошло накануне под Петербургом. Медицинская помощь понадобилась сотрудникам вузов.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября, авария случилась на десятом километре автодороги Будогощь — Половинник в Киришском районе Ленобласти. По предварительной информации, Hyundai Elantra под управлением 63-летнего мужчины выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с Mitsubishi Outlander.



В результате случившегося пенсионер из легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда работников скорой помощи. В кроссовере пострадали двое: 48-летний водитель и его пассажирка-ровесница, которые оказались доцентом кафедры теории и конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова и доцентом кафедры системного анализа и управления Горного университета в Петербурге.

