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05.10.2020 09:56
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Доценты Горного и Макаровки пострадали в смертельном ДТП под Петербургом

ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими произошло накануне под Петербургом. Медицинская помощь понадобилась сотрудникам вузов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 октября, авария случилась на десятом километре автодороги Будогощь — Половинник в Киришском районе Ленобласти. По предварительной информации, Hyundai Elantra под управлением 63-летнего мужчины выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с Mitsubishi Outlander.

В результате случившегося пенсионер из легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда работников скорой помощи. В кроссовере пострадали двое: 48-летний водитель и его пассажирка-ровесница, которые оказались доцентом кафедры теории и конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова и доцентом кафедры системного анализа и управления Горного университета в Петербурге.

Первый от медицинской помощи отказался, вторую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Как уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, по факту случившегося проводится проверка.

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Комментарии (3)

acson433
макаровка - бывш.ЛВИМУ ..причем тут универ с речным флотом?
gencon
Сказочному про это не докладыают. Он уже верит в нулевую смертность при ДТП в России. Всё хорошо. Все хорошо....
Nothing
Я обожаю Фонтанку - тут же спалили любовников! ))) чмоки!
А просто написать 2 человека? Не - не наше!
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