Королевская опера в Лондоне ради выживания продает картину Дэвида Хокни, стоящую миллионы долларов

Королевская опера в Лондоне вынуждена выставить на торги принадлежащую ей картину одного из самых дорогих современных художников — Дэвида Хокни. Театр это делает из-за коронавируса, которым был вызван худший кризис в истории учреждения культуры.



Как сообщает 4 октября Reuters, речь идет о портрете Дэвида Уэбстера, руководившего театром с 1945 по 1970 год. Полотно уйдет с молотка 22 октября на аукционе Christie’s. Примерный ценовой диапазон составляет от 14 до 23 миллионов долларов.



Как и другие учреждения культуры, Ковент-гарден был вынужден закрыться в марте, и с тех пор не смог возобновить работу. Продажа ценности — один из пунктов плана по восстановлению театра: также планируется снизить цены, провести фандрайзинг и обратиться за господдержкой.

