Королевская опера в Лондоне ради выживания продает картину Дэвида Хокни, стоящую миллионы долларов
Королевская опера в Лондоне вынуждена выставить на торги принадлежащую ей картину одного из самых дорогих современных художников — Дэвида Хокни. Театр это делает из-за коронавируса, которым был вызван худший кризис в истории учреждения культуры.
Как сообщает 4 октября Reuters, речь идет о портрете Дэвида Уэбстера, руководившего театром с 1945 по 1970 год. Полотно уйдет с молотка 22 октября на аукционе Christie’s. Примерный ценовой диапазон составляет от 14 до 23 миллионов долларов.
Как и другие учреждения культуры, Ковент-гарден был вынужден закрыться в марте, и с тех пор не смог возобновить работу. Продажа ценности — один из пунктов плана по восстановлению театра: также планируется снизить цены, провести фандрайзинг и обратиться за господдержкой.
Прошлой зимой произведение Дэвида Хокни, который считается «номером два» по дороговизне среди ныне живущих авторов, выставлялось в Петербурге в Новой Голландии. Экспозиция была закрыта досрочно из-за коронавируса. Сам 83-летний Хокни провел первую волну во Франции, где, в частности, написал картину «Помните, что они не могут отменить весну», посвящённую изоляции.
Продажа произведения искусства Королевским театром в Лондоне — не первый подобных случай после коронавируса: ранее стало известно о продаже 12 произведений искусства из собрания Бруклинского музея. Работы Лукаса Кранаха Старшего, Гюстава Курбе и других мастеров были выставлены на аукцион ради выплаты зарплат сотрудникам и реставраторам.