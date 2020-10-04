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04.10.2020 18:49
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Трампу хорошо, но он остается в больнице

Президент США Дональд Трамп еще некоторое время проведет в больнице, но чувствует он себя очень хорошо.

Об этом 4 октября сообщили в Белом доме, рассказ о состоянии президента прозвучал из уст советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Отмечается, что президент «твердо контролирует ситуацию» и чувствует себя очень хорошо. Ему не терпится вернуться в Белый дом.

Тем не менее он останется в больнице «еще какое-то время». Вопрос передачи полномочий не рассматривается.

Президент и его супруга сообщили о заражении в минувшую пятницу. Трампа лечат «Ремдисивиром».

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Комментарии (4)

VF812
Безалаберность как и везде.
Icie
Так и будут говорить пока он не помрет
alexadmin
Молодец! Я и без всякого вируса не могу сказать, что "чувствую себя очень хорошо".
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