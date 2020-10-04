Трампу хорошо, но он остается в больнице

Президент США Дональд Трамп еще некоторое время проведет в больнице, но чувствует он себя очень хорошо.



Об этом 4 октября сообщили в Белом доме, рассказ о состоянии президента прозвучал из уст советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Отмечается, что президент «твердо контролирует ситуацию» и чувствует себя очень хорошо. Ему не терпится вернуться в Белый дом.



Тем не менее он останется в больнице «еще какое-то время». Вопрос передачи полномочий не рассматривается.



Президент и его супруга сообщили о заражении в минувшую пятницу. Трампа лечат «Ремдисивиром».

