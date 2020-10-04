Обратная тяга оставила петербуржцев без горячих пищи и воды. Поступление газа в квартиры совпало с началом работы бара на первом этаже. Об отключении на неопределенное время от газа сообщили «Фонтанке» 4 октября читатели. По их словам, в 35-м доме на Благодатной улице запах почувствовали накануне вечером, около шести часов. Аварийщики нашли обратную тягу в вентиляционных каналах и газоходе и приговорили к отключению двенадцать квартир — целый подъезд. Под подозрение в отсутствии нормальной тяги попали три стояка.

Фото: читатель «Фонтанки» Оксана

«Ситуация достаточно опасная», — объяснили жильцам масштаб работ в «Петербурггазе». К ним должны приступить с утра понедельника. В пресс-службе «Петербурггаза» «Фонтанке» сообщили, что в 35-м доме продукты сгорания возвращались в квартиры. «Это может вызвать отравление угарным газом, причем не только себя, но и соседей по стояку/парадной. Приостановка газоснабжения в такой ситуации — вынужденная, но необходимая мера, чтобы уберечь жизнь и здоровье жильцов», — уточнили в пресс-службе. Ситуация совпала с возобновлением работы заведения Sheebar на первом этаже. Накануне оно открылось в 14:00, за несколько часов до жалоб жильцов на угарный газ. Читатели предположили, что вытяжное оборудование бара и создало эффект обратной тяги в вентканалах и газоходе подъезда. Управляющая Sheebar Галина Коток подтвердила «Фонтанке», что вчера заведение открылось после месячного перерыва. Его деятельность приостанавливали для устранения различных нарушений, в том числе связанных с вентиляцией. Жильцы ранее жаловались на поступление в их квартиры всех сопутствующих бару-кальянной запахов.

«Мы согласовали с КГА свою «свечу» — вентиляционную систему, установленную на заднем фасаде дома. Она работает автономно от общедомовой, никак с ней не связана и выходит на крышу, минуя квартиры», — уточнила представитель Sheebar. Перед восстановлением газоснабжения дымоходы должны обследовать трубочисты. Их вызывают управляющие компании по заявке собственников квартир. Когда будет готово заключение трубочистов, собственникам нужно подать еще одну заявку — газовикам.