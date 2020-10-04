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04.10.2020 17:57
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«Ситуация достаточно опасная». В Петербурге отрезали от газа подъезд жилого дома

Обратная тяга оставила петербуржцев без горячих пищи и воды. Поступление газа в квартиры совпало с началом работы бара на первом этаже.

Об отключении на неопределенное время от газа сообщили «Фонтанке» 4 октября читатели. По их словам, в 35-м доме на Благодатной улице запах почувствовали накануне вечером, около шести часов.

Аварийщики нашли обратную тягу в вентиляционных каналах и газоходе и приговорили к отключению двенадцать квартир — целый подъезд. Под подозрение в отсутствии нормальной тяги попали три стояка.

Фото: читатель «Фонтанки» Оксана

«Ситуация достаточно опасная», — объяснили жильцам масштаб работ в «Петербурггазе». К ним должны приступить с утра понедельника.

В пресс-службе «Петербурггаза» «Фонтанке» сообщили, что в 35-м доме продукты сгорания возвращались в квартиры.

«Это может вызвать отравление угарным газом, причем не только себя, но и соседей по стояку/парадной. Приостановка газоснабжения в такой ситуации — вынужденная, но необходимая мера, чтобы уберечь жизнь и здоровье жильцов», — уточнили в пресс-службе.

Ситуация совпала с возобновлением работы заведения Sheebar на первом этаже. Накануне оно открылось в 14:00, за несколько часов до жалоб жильцов на угарный газ. Читатели предположили, что вытяжное оборудование бара и создало эффект обратной тяги в вентканалах и газоходе подъезда.

Управляющая Sheebar Галина Коток подтвердила «Фонтанке», что вчера заведение открылось после месячного перерыва. Его деятельность приостанавливали для устранения различных нарушений, в том числе связанных с вентиляцией. Жильцы ранее жаловались на поступление в их квартиры всех сопутствующих бару-кальянной запахов.

«Мы согласовали с КГА свою «свечу» — вентиляционную систему, установленную на заднем фасаде дома. Она работает автономно от общедомовой, никак с ней не связана и выходит на крышу, минуя квартиры», — уточнила представитель Sheebar.

Перед восстановлением газоснабжения дымоходы должны обследовать трубочисты. Их вызывают управляющие компании по заявке собственников квартир. Когда будет готово заключение трубочистов, собственникам нужно подать еще одну заявку — газовикам.

Фото: читатель «Фонтанки» Оксана
© Фонтанка.Ру

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