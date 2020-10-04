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04.10.2020 16:20
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Вирусолог рассказал, сколько еще в России продлятся коронавирусные ограничения

Эффективность вакцины не доказана, сколько будет длиться эффект от нее — неизвестно. Поэтому коронавирусные ограничения продлятся еще долго.

Такое мнение выразил вирусолог и бывший заведующий лабораторией Центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его мнению, ограничения в различной форме будут сохраняться еще один-два года. Снимать их можно будет только когда «мы научимся пользоваться вакцинами». Жесткий карантин, по мнению Чепурнова, — неподходящий вариант, так как он убьет экономику.

Вирусолог добавил, что пока никто не может сказать об эффективности вакцины, неизвестно и сколько будет длиться полученный от нее иммунитет.

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