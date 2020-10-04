Вирусолог рассказал, сколько еще в России продлятся коронавирусные ограничения

Эффективность вакцины не доказана, сколько будет длиться эффект от нее — неизвестно. Поэтому коронавирусные ограничения продлятся еще долго.



Такое мнение выразил вирусолог и бывший заведующий лабораторией Центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его мнению, ограничения в различной форме будут сохраняться еще один-два года. Снимать их можно будет только когда «мы научимся пользоваться вакцинами». Жесткий карантин, по мнению Чепурнова, — неподходящий вариант, так как он убьет экономику.



Вирусолог добавил, что пока никто не может сказать об эффективности вакцины, неизвестно и сколько будет длиться полученный от нее иммунитет.

