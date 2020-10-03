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03.10.2020 21:07
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«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и остался на первом месте в турнирной таблице

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу 3 октября. Встреча прошла в столице.

Встреча завершилась со счетом 1:1. У «Зенита» отличился Александр Ерохин (65-я минута), у «Спартака» забил Эсекель Понсе (86), пишет «Р-Спорт».

Команды набрали по 21 очку. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, «Спартак» занимает 2-е место.

В 11-м туре «Зенит» 18 октября сыграет с клубом «Сочи»,

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Комментарии (3)

mavar
счёт-то, может быть, и по игре. Но, всегда, неприемлимо подонков не побеждать...
sektor7
Счёт по игре.
SoloWand
Счёт по игре, судейство порадовало
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