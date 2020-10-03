У чемпиона Европы по самбо угнали «Лексус» в Петербурге
Без кредитного «Лексуса» остался двукратный чемпион Европы по самбо и боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов.
Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, белый Lexus ES 200 исчез с парковки между Пискаревским проспектом и Свердловской набережной. В полицию Красногвардейского района обратился 25-летний Ибрагимов, который скромно представился специалистом комитета физической культуры и спорта Петербурга. Потерю он оценил в 1,9 миллиона рублей.
Угон попал в обзор частных камер. Около десяти вечера 1 октября к автомобилю подошел одинокий мужчина, Lexus ответил ему приветственным миганием сигнализации. Неизвестный сел и уехал.
Хадис Ибрагимов, кроме комспорта, числится в призерах чемпионата России по боевому самбо. Он чемпион Европы 2016 и 2019 годов, мастер спорта международного класса. Пробует себя в смешанных единоборствах. Числился чемпионом мира по версии M-1 Global. Последний бой в MMA провел 26 сентября 2020 года. Из 12 поединков выиграл восемь.