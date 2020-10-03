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03.10.2020 09:58
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У чемпиона Европы по самбо угнали «Лексус» в Петербурге

Без кредитного «Лексуса» остался двукратный чемпион Европы по самбо и боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, белый Lexus ES 200 исчез с парковки между Пискаревским проспектом и Свердловской набережной. В полицию Красногвардейского района обратился 25-летний Ибрагимов, который скромно представился специалистом комитета физической культуры и спорта Петербурга. Потерю он оценил в 1,9 миллиона рублей.

Угон попал в обзор частных камер. Около десяти вечера 1 октября к автомобилю подошел одинокий мужчина, Lexus ответил ему приветственным миганием сигнализации. Неизвестный сел и уехал.

Хадис Ибрагимов, кроме комспорта, числится в призерах чемпионата России по боевому самбо. Он чемпион Европы 2016 и 2019 годов, мастер спорта международного класса. Пробует себя в смешанных единоборствах. Числился чемпионом мира по версии M-1 Global. Последний бой в MMA провел 26 сентября 2020 года. Из 12 поединков выиграл восемь.

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Комментарии (10)

Ифка
страховку не выплатят
gencon
У меня угнали самосвал в Выборгском районе, я приехал писать заяву и предложил выехать на место происшествия, чтобы снять данные с камер наблюдения. Опера сказали, что бензина нет, и в автомобиле не работает свет (дело было ночью). Потом мы видим новые автозаки, и куча новых служебок на митингах против коррупции, и бензин есть оказывается. Мораль: угоны, убийства, бытовое насилие и хулиганка - поощряется силовиками, и не считается чем-то выходящим за рамки
Obseerv
Против угонщика не существует противоугонки!
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