У чемпиона Европы по самбо угнали «Лексус» в Петербурге

Без кредитного «Лексуса» остался двукратный чемпион Европы по самбо и боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, белый Lexus ES 200 исчез с парковки между Пискаревским проспектом и Свердловской набережной. В полицию Красногвардейского района обратился 25-летний Ибрагимов, который скромно представился специалистом комитета физической культуры и спорта Петербурга. Потерю он оценил в 1,9 миллиона рублей.

Угон попал в обзор частных камер. Около десяти вечера 1 октября к автомобилю подошел одинокий мужчина, Lexus ответил ему приветственным миганием сигнализации. Неизвестный сел и уехал.