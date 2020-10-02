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02.10.2020 23:03
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У «Московских ворот» горели паллеты и картон. Ангар потушили за полтора часа

Пожар вспыхнул на окраине Адмиралтейского района Петербурга вечером 2 октября. Горел ангар с паллетами и картоном.

Как сообщает региональное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило в ближе к десяти часам вечера. Пожарные на трех машинах выехали к дому 3А по Малой Митрофаньевской улице. В металлическом ангаре размерами 15 на 100 метров горели деревянные паллеты и картон. Общая площадь пожара — 60 квадратных метров. В 22.13 тушить огонь закончили. По данным МЧС, обошлось без пострадавших.

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