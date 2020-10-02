Украина присоединяется к анти-белорусским санкциям

Украина присоединяется к санкциям, введенным 2 октября Евросоюзом в отношении должностных лиц Белоруссии, заявил BBC News Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — сказал он.
По его словам, в данной ситуации важно «действовать единым фронтом», и Киев делает все, что в его силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации».
Кулеба считает, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, поскольку Киев «не находится под «зонтиком защиты» этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности».
23 сентября Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и так же не признает легитимной его инаугурацию.
Санкции в отношении Белоруссии ввели не только Великобритания и Канада, но и Евросоюз. Под действие ограничительных мер ЕС попали 40 человек, среди них — глава ЦИК Белоруссии, министр внутренних дел, командир ОМОН Минского УМВД, зампредседателя КГБ. В отличие от британского списка, Лукашенко и его сын под санкции ЕС не попали.
Белоруссия ввела симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады, а также визовые санкции «против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении Белоруссии представителей ЕС».