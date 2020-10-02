Украина присоединяется к анти-белорусским санкциям

По его словам, в данной ситуации важно «действовать единым фронтом», и Киев делает все, что в его силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации».

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — сказал он.

Украина присоединяется к санкциям, введенным 2 октября Евросоюзом в отношении должностных лиц Белоруссии, заявил BBC News Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба считает, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, поскольку Киев «не находится под «зонтиком защиты» этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности».

23 сентября Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и так же не признает легитимной его инаугурацию.



Санкции в отношении Белоруссии ввели не только Великобритания и Канада, но и Евросоюз. Под действие ограничительных мер ЕС попали 40 человек, среди них — глава ЦИК Белоруссии, министр внутренних дел, командир ОМОН Минского УМВД, зампредседателя КГБ. В отличие от британского списка, Лукашенко и его сын под санкции ЕС не попали.



Белоруссия ввела симметричные санкции в отношении должностных лиц Великобритании и Канады, а также визовые санкции «против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении Белоруссии представителей ЕС».

