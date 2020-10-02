В России около 1600 детей находится в стационарах с коронавирусом
Около 1600 детей в России с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в стационарах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«В общей сложности по стране 1600 детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная»,- цитирует РИА Новости глав Минздрава.
Он уточнил, что дети чаще болеют в легкой форме и бессимптомно, но соблюдение правил профилактики для детей важно.
Количество новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки в Петербурге превысило 300 человек, в России - 9412.
С начала пандемии в России выявили уже 1 194 643 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ обгоняют только Бразилия (4,8 миллиона), Индия (почти 6,4 миллиона) и США (7,2 миллиона). От коронавируса в России выздоровели 970 296 человек, а летальных случаев зафиксировали 21 077.