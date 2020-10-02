В России около 1600 детей находится в стационарах с коронавирусом

Около 1600 детей в России с коронавирусной инфекцией находятся на лечении в стационарах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В общей сложности по стране 1600 детей находятся в стационарных условиях, пока ситуация стабильная»,- цитирует РИА Новости глав Минздрава.

Он уточнил, что дети чаще болеют в легкой форме и бессимптомно, но соблюдение правил профилактики для детей важно.

Количество новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки в Петербурге превысило 300 человек, в России - 9412.