У Александровской больницы, которая перепрофилирована на коронавирус, увидели машину ФСИН. «Фонтанка» выяснила кого туда привезли
Корреспондент «Фонтанки» увидел вечером 2 октября у приемного покоя Александровской больницы автомобиль с маркировкой ФСИН. Накануне стационар перевели на работу с коронавирусными пациентами.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФСИН, в больницу, с которой у ведомства договор на оказание медицинских услуг, привезли осужденную на плановое обследование.
Источник, в медицинских кругах, уточнил нашему изданию, что женщине нужно было сделать МРТ, однако, из-за перепрофилирования больницы, ФСИн было отказано в приеме пациентки.
Напомним, что в Александровской больнице с четверга развернуто 700 коек для заболевших COVID-19. Сейчас там находятся 350 больных с COVID-19.