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02.10.2020 19:42
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У Александровской больницы, которая перепрофилирована на коронавирус, увидели машину ФСИН. «Фонтанка» выяснила кого туда привезли

Корреспондент «Фонтанки» увидел вечером 2 октября у приемного покоя Александровской больницы автомобиль с маркировкой ФСИН. Накануне стационар перевели на работу с коронавирусными пациентами.

Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФСИН, в больницу, с которой у ведомства договор на оказание медицинских услуг, привезли осужденную на плановое обследование.

Источник, в медицинских кругах, уточнил нашему изданию, что женщине нужно было сделать МРТ, однако, из-за перепрофилирования больницы, ФСИн было отказано в приеме пациентки.

Напомним, что в Александровской больнице с четверга развернуто 700 коек для заболевших COVID-19. Сейчас там находятся 350 больных с COVID-19.

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