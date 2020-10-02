FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 18:14
2
Печать

Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов, Надежда Михалкова, Семен Стругачев пошутят про Америку

8 октября в кино начнут показывать «Гудбай, Америка» (12+) — пожалуй, самое грубое надругательство над творчеством группы Nautilus Pompilius.

Фото: скриншот трейлера

Сарик Андреасян, самый плодовитый отечественный режиссер, чье имя давно уже стало синонимом специфического стиля за гранью понятий о вкусе и чувстве меры, снял составленный из множества историй альманах о русских в Америке, страдающих по России. Собрал пеструю компанию из Дмитрия Нагиева, Юрия Стоянова, Надежду Михалкову, Семена Стругачева — и заставил их изображать отечественных типажей с Брайтон-Бич, из Силиконовой долины и с пляжей Майами. Получилось, как обычно, — броско, эмоционально и без всяких представлений о чувстве меры.

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Djnyana
Хотелось что-то разглядеть, а в трейлере, реально - Штампы! Сейчас пытаюсь представить Гайдая.. и, пытаюсь понять - Пачиму?! Гайдай был возможен тогда, и - невозможен Сейчас?! )
неслучайный
Штамп: =СРАЗУ НА DVD=
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний