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02.10.2020 18:05
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«Педагоги в панике, многие боятся выходить на работу». COVID-19 проник в учительскую ещё одной петербургской школы

Среди педагогического состава школы №684 «Берегиня» в Московском районе Петербурга выявлен коронавирус. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 2 октября.

В поступившем в редакцию письме говорится о том, что более 10 сотрудников школы находятся на больничном, включая директора Владимира Ковтуна.

«По меньшей мере у 4 педагогов подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Часть сотрудников, находящихся на больничном, ожидает результатов анализа. Тем не менее данная информация остаётся конфиденциальной (вероятно, умышлено). Администрация школы бездействует. Педагоги в панике, многие боятся выходить на работу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Московского района уточнили, что педагогический коллектив 684-й школы составляет 150 человек. На больничном находятся пять учителей, у трёх из них подтверждён COVID-19. «В связи с этим в школе были проведены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Учебный процесс идет в обычном режиме, соблюдаются все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора. Классов, ушедших на карантин, нет. Информации о случаях заболевания учащихся школы COVID-19 нет», — добавили в администрации.

Ранее «Фонтанка» писала о массовом уходе на больничный учителей в 406-й гимназии Пушкинского района. За неделю в Петербурге число классов, отправленных на удалёнку из-за карантина, удвоилось и перевалило за полсотни.

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Комментарии (6)

polinmole
Ну раз в Москве закрывают школы 3 октября, у нас наверняка закроют 10 октября. Было же официально заявлено, что Собянин - пример. Вот и последуем примеру, выдержав паузу для приличия. Думаю так.
adm
А письмецо-то с душком!
Алекс99
Администрация школы бездействует, потому что не знает, что сейчас "правильно", а что — нет, и не хочет отхватить ни от начальства, ни от родителей. А районные администрации, так же, как и городская, демонстрируют миру полную, абсолютную, шокирующую беспомощность.
Хотя, казалось бы, именно сейчас, когда ситуация в стране и в городе, мягко говоря, нестандартная, администрациям как раз самое время продемонстрировать, для чего они нужны и нужны ли вообще. Доказать, грубо говоря, налогоплательщикам, что они как бы не зря её, администрацию, содержат.
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