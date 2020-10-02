«Педагоги в панике, многие боятся выходить на работу». COVID-19 проник в учительскую ещё одной петербургской школы
Среди педагогического состава школы №684 «Берегиня» в Московском районе Петербурга выявлен коронавирус. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 2 октября.
В поступившем в редакцию письме говорится о том, что более 10 сотрудников школы находятся на больничном, включая директора Владимира Ковтуна.
«По меньшей мере у 4 педагогов подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Часть сотрудников, находящихся на больничном, ожидает результатов анализа. Тем не менее данная информация остаётся конфиденциальной (вероятно, умышлено). Администрация школы бездействует. Педагоги в панике, многие боятся выходить на работу», — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации Московского района уточнили, что педагогический коллектив 684-й школы составляет 150 человек. На больничном находятся пять учителей, у трёх из них подтверждён COVID-19. «В связи с этим в школе были проведены дополнительные противоэпидемические мероприятия. Учебный процесс идет в обычном режиме, соблюдаются все меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора. Классов, ушедших на карантин, нет. Информации о случаях заболевания учащихся школы COVID-19 нет», — добавили в администрации.
Ранее «Фонтанка» писала о массовом уходе на больничный учителей в 406-й гимназии Пушкинского района. За неделю в Петербурге число классов, отправленных на удалёнку из-за карантина, удвоилось и перевалило за полсотни.