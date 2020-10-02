«Педагоги в панике, многие боятся выходить на работу». COVID-19 проник в учительскую ещё одной петербургской школы

Среди педагогического состава школы №684 «Берегиня» в Московском районе Петербурга выявлен коронавирус. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 2 октября.



В поступившем в редакцию письме говорится о том, что более 10 сотрудников школы находятся на больничном, включая директора Владимира Ковтуна.

«По меньшей мере у 4 педагогов подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Часть сотрудников, находящихся на больничном, ожидает результатов анализа. Тем не менее данная информация остаётся конфиденциальной (вероятно, умышлено). Администрация школы бездействует. Педагоги в панике, многие боятся выходить на работу», — говорится в сообщении.