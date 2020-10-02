Путин и Лукашенко обсудили «самые животрепещущие темы». Белоруссия поблагодарила Россию за борьбу с коронавирусом

Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры и обсудили среди прочего ситуацию в Карабахе и борьбу с коронавирусом.



«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — сообщается 2 октября на сайте Кремля.

Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, обратив внимание на «продолжающиеся попытки вмешательства извне». Также стороны коснулись кризиса в Карабахе.