Путин и Лукашенко обсудили «самые животрепещущие темы». Белоруссия поблагодарила Россию за борьбу с коронавирусом
Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры и обсудили среди прочего ситуацию в Карабахе и борьбу с коронавирусом.
«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — сообщается 2 октября на сайте Кремля.
Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, обратив внимание на «продолжающиеся попытки вмешательства извне». Также стороны коснулись кризиса в Карабахе.
Белорусское агентство «Белта» ранее анонсировало переговоры как обсуждение «самых животрепещущих тем».
В начале октября первые добровольцы в Белоруссии привились российской вакциной. О тестировании препарата на белорусах лидеры договорились в августе.