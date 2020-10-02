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02.10.2020 15:22
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Путин и Лукашенко обсудили «самые животрепещущие темы». Белоруссия поблагодарила Россию за борьбу с коронавирусом

Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры и обсудили среди прочего ситуацию в Карабахе и борьбу с коронавирусом.

«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — сообщается 2 октября на сайте Кремля.

Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, обратив внимание на «продолжающиеся попытки вмешательства извне». Также стороны коснулись кризиса в Карабахе.

Белорусское агентство «Белта» ранее анонсировало переговоры как обсуждение «самых животрепещущих тем».

В начале октября первые добровольцы в Белоруссии привились российской вакциной. О тестировании препарата на белорусах лидеры договорились в августе.

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