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02.10.2020 15:16
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«Я знаю, на кого дать показания». Капитан Rhosus не готов к смертному приговору в Ливане

Заочно арестованный Ливаном моряк Борис Прокошев готов дать показания по делу о взрыве аммиачной селитры в Бейруте. Он знает претендентов на смертный приговор — вместо себя.

Данные двух человек Борис Прокошев назвал в разговоре с «Фонтанкой» 2 октября.

«Есть конкретные виновники того, что судно находилось в Бейруте и груз не покинул пределы порта. Судовладелец [Игорь Гречушкин] не оплатил портовые сборы и неустойку за непринятый груз. Судно задержали ливанские власти по ходатайству судового агента Бассам Багдади», — сказал Прокошев.

Обвинение во взрыве груза моряк не признает. По его утверждению, к экипажу судна Rhosus за время стоянки от ливанских властей не было никаких претензий к условиям хранения аммиачной селитры.

«При стоянке в порту груз не требовал особого ухода. Главные требования — отсутствие открытого огня и детонации, — уточнил Прокошев. — Это единственно опасный груз, с которым мне приходилось работать. Не считая моей службы на корабле, где боеприпасы лежали в погребах».

По словам собеседника, за два месяца после взрыва официальные власти Ливана не пытались с ним связаться.

«Складывается впечатление, что моя информация их не интересует. Они арестовали около 20 человек, высокопоставленных начальников. Но их же жалко. Поэтому им нужно мое присутствие в Ливане, чтобы казнить», — резюмирует Прокошев.

С судовладельцем Игорем Гречушкиным капитан контактировал последний раз при вылете из Бейрута. Бизнесмен покупал экипажу билеты до Одессы.

«За этот рейс [из Мозамбика в Ларнаку] он не выплатил ни цента. Лично мне он должен 60 тысяч долларов», — вспоминает Прокошев.

По словам собеседника, в 2015 году он отошел от дел, по миру не путешествует, живет пенсионером в Сочи.

«У меня есть потребности на Украину съездить, но сейчас уже задумываюсь, а стоит ли рисковать. У меня там квартира», — говорит он.

Прокошев не исключает, что украинские власти пойдут навстречу Ливану, если он добьется от Интерпола ордера на арест.

«Квартира моя в счет возмещения ущерба вряд ли ливанскому правосудию нужна. Ему нужен козел отпущения», — полагает Борис Николаевич.

О заочном аресте Прокошева и Гречушкина стало известно 2 октября. Судья Фади Саван выдал два ордера в отношении россиян.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года привел к гибели около 200 человек. Материальный ущерб составляет 9 процентов ВВП Ливана. Взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, перегруженной с Rhosus в портовый склад после ареста судна за неуплату сборов.

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Комментарии (7)

prosto_5e4ce2877d5fb
Каким образом хотят "припрячь" капитана судна к ответственности за взрыв доставленного им 6 лет назад груза, выгруженного портовыми властями в портовый склад - одному Ливану известно.
Bakv
Одни идиоты арестовали опасный груз, другие проводили опасные работы. А виноват стрелочник.
Дмитрий Р.
Интересно, прогнутся ли наши перед Ливаном... Чую - да.
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