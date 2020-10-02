«Я знаю, на кого дать показания». Капитан Rhosus не готов к смертному приговору в Ливане
Заочно арестованный Ливаном моряк Борис Прокошев готов дать показания по делу о взрыве аммиачной селитры в Бейруте. Он знает претендентов на смертный приговор — вместо себя.
Данные двух человек Борис Прокошев назвал в разговоре с «Фонтанкой» 2 октября.
«Есть конкретные виновники того, что судно находилось в Бейруте и груз не покинул пределы порта. Судовладелец [Игорь Гречушкин] не оплатил портовые сборы и неустойку за непринятый груз. Судно задержали ливанские власти по ходатайству судового агента Бассам Багдади», — сказал Прокошев.
Обвинение во взрыве груза моряк не признает. По его утверждению, к экипажу судна Rhosus за время стоянки от ливанских властей не было никаких претензий к условиям хранения аммиачной селитры.
«При стоянке в порту груз не требовал особого ухода. Главные требования — отсутствие открытого огня и детонации, — уточнил Прокошев. — Это единственно опасный груз, с которым мне приходилось работать. Не считая моей службы на корабле, где боеприпасы лежали в погребах».
По словам собеседника, за два месяца после взрыва официальные власти Ливана не пытались с ним связаться.
«Складывается впечатление, что моя информация их не интересует. Они арестовали около 20 человек, высокопоставленных начальников. Но их же жалко. Поэтому им нужно мое присутствие в Ливане, чтобы казнить», — резюмирует Прокошев.
С судовладельцем Игорем Гречушкиным капитан контактировал последний раз при вылете из Бейрута. Бизнесмен покупал экипажу билеты до Одессы.
«За этот рейс [из Мозамбика в Ларнаку] он не выплатил ни цента. Лично мне он должен 60 тысяч долларов», — вспоминает Прокошев.
По словам собеседника, в 2015 году он отошел от дел, по миру не путешествует, живет пенсионером в Сочи.
«У меня есть потребности на Украину съездить, но сейчас уже задумываюсь, а стоит ли рисковать. У меня там квартира», — говорит он.
Прокошев не исключает, что украинские власти пойдут навстречу Ливану, если он добьется от Интерпола ордера на арест.
«Квартира моя в счет возмещения ущерба вряд ли ливанскому правосудию нужна. Ему нужен козел отпущения», — полагает Борис Николаевич.
О заочном аресте Прокошева и Гречушкина стало известно 2 октября. Судья Фади Саван выдал два ордера в отношении россиян.
Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года привел к гибели около 200 человек. Материальный ущерб составляет 9 процентов ВВП Ливана. Взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, перегруженной с Rhosus в портовый склад после ареста судна за неуплату сборов.