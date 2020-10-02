«Я знаю, на кого дать показания». Капитан Rhosus не готов к смертному приговору в Ливане

Заочно арестованный Ливаном моряк Борис Прокошев готов дать показания по делу о взрыве аммиачной селитры в Бейруте. Он знает претендентов на смертный приговор — вместо себя.

Данные двух человек Борис Прокошев назвал в разговоре с «Фонтанкой» 2 октября. «Есть конкретные виновники того, что судно находилось в Бейруте и груз не покинул пределы порта. Судовладелец [Игорь Гречушкин] не оплатил портовые сборы и неустойку за непринятый груз. Судно задержали ливанские власти по ходатайству судового агента Бассам Багдади», — сказал Прокошев.

Обвинение во взрыве груза моряк не признает. По его утверждению, к экипажу судна Rhosus за время стоянки от ливанских властей не было никаких претензий к условиям хранения аммиачной селитры. «При стоянке в порту груз не требовал особого ухода. Главные требования — отсутствие открытого огня и детонации, — уточнил Прокошев. — Это единственно опасный груз, с которым мне приходилось работать. Не считая моей службы на корабле, где боеприпасы лежали в погребах». По словам собеседника, за два месяца после взрыва официальные власти Ливана не пытались с ним связаться. «Складывается впечатление, что моя информация их не интересует. Они арестовали около 20 человек, высокопоставленных начальников. Но их же жалко. Поэтому им нужно мое присутствие в Ливане, чтобы казнить», — резюмирует Прокошев. С судовладельцем Игорем Гречушкиным капитан контактировал последний раз при вылете из Бейрута. Бизнесмен покупал экипажу билеты до Одессы. «За этот рейс [из Мозамбика в Ларнаку] он не выплатил ни цента. Лично мне он должен 60 тысяч долларов», — вспоминает Прокошев.