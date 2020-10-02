Кадыров — Навальному: Благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции

«Замечу, что именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам», — написал Кадыров 2 октября в своём Telgram-канале. Более того, он намекнул, что в стране есть «патриоты», у которых «чешутся руки» после слов Навального и «их сдерживает именно Путин».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление Алексея Навального в немецких СМИ, где оппозиционер обвинил высшее руководство России в своем отравлении.

Глава Чечни посоветовал руководителю Фонда борьбы с коррупцией любить родину, а не поливать её грязью. По его мнению, если бы оппозиционера хотели убить в России, то он бы не выжил и логики в обвинениях Навальным Кремля нет. Менее нелепо выглядела бы версия с заказчиком в лице Кадырова, считает сам Кадыров.

«Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — обратился он к Навальному. До этого о сотрудничестве Навального с западными спецслужбами заявляли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее на слова оппозиционера о неправильном диагнозе и лечении отреагировало Омское отделение профсоюза работников здравоохранения РФ.