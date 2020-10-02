Кадыров — Навальному: Благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление Алексея Навального в немецких СМИ, где оппозиционер обвинил высшее руководство России в своем отравлении.
«Замечу, что именно благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции. Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам», — написал Кадыров 2 октября в своём Telgram-канале. Более того, он намекнул, что в стране есть «патриоты», у которых «чешутся руки» после слов Навального и «их сдерживает именно Путин».
Глава Чечни посоветовал руководителю Фонда борьбы с коррупцией любить родину, а не поливать её грязью. По его мнению, если бы оппозиционера хотели убить в России, то он бы не выжил и логики в обвинениях Навальным Кремля нет. Менее нелепо выглядела бы версия с заказчиком в лице Кадырова, считает сам Кадыров.
«Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — обратился он к Навальному. До этого о сотрудничестве Навального с западными спецслужбами заявляли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее на слова оппозиционера о неправильном диагнозе и лечении отреагировало Омское отделение профсоюза работников здравоохранения РФ.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.