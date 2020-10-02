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02.10.2020 14:46
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Студенты консерватории дадут концерт на Витебском вокзале

На Витебском вокзале проведут концерт для пассажиров. В 16.00 3 октября в Картинном зале классические произведения исполнят студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и коллектив «Санкт-Петербургского Домашнего театра».

Что именно будут играть на вечере — пока неизвестно. Произведения студенты выбирали по собственной инициативе, поэтому горожан ждёт сюрприз.

Как 2 октября сообщается на сайте Октябрьской железной дороги, концерт исполнители устроят в честь дня компании «Российские железные дороги». Вход свободный.

Бесплатные концерты в Картинном зале проходят регулярно. Так, в августе концерт посвящался 115-летию Витебского вокзала, а серия весенних концертов — Дню Победы.

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