Студенты консерватории дадут концерт на Витебском вокзале

На Витебском вокзале проведут концерт для пассажиров. В 16.00 3 октября в Картинном зале классические произведения исполнят студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и коллектив «Санкт-Петербургского Домашнего театра».



Что именно будут играть на вечере — пока неизвестно. Произведения студенты выбирали по собственной инициативе, поэтому горожан ждёт сюрприз.



Как 2 октября сообщается на сайте Октябрьской железной дороги, концерт исполнители устроят в честь дня компании «Российские железные дороги». Вход свободный.

