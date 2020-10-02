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02.10.2020 14:17
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Российских собак учат выявлять коронавирус. Специально обученные шалайки будут работать в аэропортах

Татьяна Голикова рассказала подробности о подготовке шалаек для выявления коронавируса.

«Работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал», — цитирует 2 октября заявление Татьяны Голиковой РИА «Новости».

По ее словам, в данный момент 15 собак породы шалайки (российский гибрид шакала и собаки) кинологического центра готовятся для выявление коронавируса при большом скоплении людей, например в аэропорту. Часть из служебных животных уже имеют опыт идентификации онкологических больных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, приветствовала привлечение шалаек к работе. Она уверена, что это позволит «снизить риски». Ранее в ведомстве сообщили о проекте определения COVID-19 с помощью животных.

Финские исследователи также начали готовить собак определять коронавирус.

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Комментарии (1)

Brevnault
Шалайки - наш прорыв в научной медицине. Скоро кротаксы (гибрид крота и таксы) будут участвовать в колоноскопических исследованиях.
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