Российских собак учат выявлять коронавирус. Специально обученные шалайки будут работать в аэропортах
Татьяна Голикова рассказала подробности о подготовке шалаек для выявления коронавируса.
«Работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал», — цитирует 2 октября заявление Татьяны Голиковой РИА «Новости».
По ее словам, в данный момент 15 собак породы шалайки (российский гибрид шакала и собаки) кинологического центра готовятся для выявление коронавируса при большом скоплении людей, например в аэропорту. Часть из служебных животных уже имеют опыт идентификации онкологических больных.