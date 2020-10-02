Енисейская Сибирь. В России появится еще одна особая зона с таможенными и налоговыми льготами

«В соответствии с проектом постановления на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь"», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство.

Предложение о создании технологической долины в Красноярске сделало Минэкономразвития России. Она, как пишет РИА «Новости» 2 октября, войдет в инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и станет частью особой экономической зоны.

Минэкономразвития уже получило шесть предложений от возможных резидентов ОЭЗ. Они заявили о готовности инвестировать в производства, которые будут размещены в зоне или уже существуют на её территории, более 6,6 миллиарда рублей в течение трех лет. Жители края получат возможность поучаствовать в борьбе за 1,7 тысячи рабочих мест.



«Енисейская Сибирь» будет специализироваться на производстве промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также продукции для авиа- и машиностроения.



«Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского края», — отметили в пресс-службе министерства.

