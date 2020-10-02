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02.10.2020 13:45
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15 октября — круглый стол «Год стройки по новым правилам: лучше меньше, да лучше?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Год стройки по новым правилам: лучше меньше, да лучше?»

Приглашаем представителей Комитета по строительству Санкт-Петербурга, экспертов, представителей банков и строительных компаний обсудить следующие вопросы:

  • Как отражается на конкуренции переход на новую схему долевого строительства?
  • Будет ли и дальше снижаться предложение на рынке жилья Петербурга?
  • Как спустя год налажено взаимодействие между застройщиками и банками?
  • Как проектное финансирование влияет на рост цен? Сдерживают ли повышение цен проекты, которые строятся по-старому?
  • Один проект в одно время? Или где брать средства на новые проекты, пока эскроу-счета не раскрыты?

С 1 октября 2019 года все новые разрешения на строительство жилых домов выдаются только по схеме проектного финансирования. Застройщик берет кредит, а средства покупателей хранятся на эскроу-счетах до завершения стройки. В Петербурге большая часть проектов достраивается по старой схеме, за год заключено 40 договоров о проектном финансировании, открыто 3000 эскроу-счетов. К новой схеме подключается все больше застройщиков. О плюсах и минусах новой схемы поговорим на круглом столе.

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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