15 октября — круглый стол «Год стройки по новым правилам: лучше меньше, да лучше?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Год стройки по новым правилам: лучше меньше, да лучше?»
Приглашаем представителей Комитета по строительству Санкт-Петербурга, экспертов, представителей банков и строительных компаний обсудить следующие вопросы:
- Как отражается на конкуренции переход на новую схему долевого строительства?
- Будет ли и дальше снижаться предложение на рынке жилья Петербурга?
- Как спустя год налажено взаимодействие между застройщиками и банками?
- Как проектное финансирование влияет на рост цен? Сдерживают ли повышение цен проекты, которые строятся по-старому?
- Один проект в одно время? Или где брать средства на новые проекты, пока эскроу-счета не раскрыты?
С 1 октября 2019 года все новые разрешения на строительство жилых домов выдаются только по схеме проектного финансирования. Застройщик берет кредит, а средства покупателей хранятся на эскроу-счетах до завершения стройки. В Петербурге большая часть проектов достраивается по старой схеме, за год заключено 40 договоров о проектном финансировании, открыто 3000 эскроу-счетов. К новой схеме подключается все больше застройщиков. О плюсах и минусах новой схемы поговорим на круглом столе.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru