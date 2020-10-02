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02.10.2020 13:09
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Евгений Федоров и оркестр OPTIMYSTICA напомнят о ленинградских джазовых традициях

Возможно, сейчас — лучшая возможность посетить выступления любимых артистов (разумеется, с соблюдением всех мер безопасности), ибо неясно, что будет потом. Хотя сейчас не идет речи об отмене запланированных концертов — но статистика заболеваемости коронавирусом навевает мысли о повторении весеннего сценария закрытий.

Фото: vk.com/optimystica

Поднять настроение в этих условиях вам поможет концерт OPTIMYSTICA ORCHESTRA — 4 октября коллектив Евгения Федорова выйдет на сцену клуба «Морзе» (16+).

Выступление будет праздничным: и в честь пережитого «бесконцертья», и в честь самого Федорова — 3 октября у музыканта день рождения. Ожидается, что прозвучат все любимые поклонниками композиции, которые, как пишут организаторы, сохраняют «ленинградские песенные и джазовые традиции».

Optimystica Orchestra — проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова. Музыканты из разных петербургских коллективов, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку в диапазоне от ска до босановы. Проект появился случайно в 2004 году, в первый состав входили музыканты из групп «Аквариум», «Ленинград», «Сплин» и Tequilajazzz.

Начало в 20.00.

Алексей Нимандов

Фото: vk.com/optimystica

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